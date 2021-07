Material apreendido na ação - (Imagem: Divulgação/PM)

Material apreendido na ação(Imagem: Divulgação/PM)

Publicado 30/07/2021 21:32

Nesta sexta (30), após denúncia anônima, policiais militares do 10º Batalhão fizeram apreensão de drogas e materiais usados no tráfico em Barra do Piraí. Segundo a PM, um suspeito foi revistado no centro da cidade, mas nada não foi encontrado com ele. Após vasculhar um terreno ao lado, os policiais encontraram o material dentro de um saco plástico.

Além de 92 sacolés de cocaína e 113 invólucros de maconha, foram apreendidos itens como rádios comunicadores, bateria de rádio comunicador e vários papéis com anotações de venda de drogas. O indivíduo e o material apreendidos foram conduzidos para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra para as providências cabíveis.