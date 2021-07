91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

91ª DP de Valença(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 29/07/2021 18:36

Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia prenderam um jovem de 19 anos acusado de tráfico de drogas em Valença, interior do Rio. Segundo a PCERJ informou nesta quinta-feira (29), o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o rapaz foi cumprido ontem (28).

Após investigações e monitoramento do setor de inteligência da unidade, os policiais foram até a residência do acusado e o encontraram deitado em um dos cômodos. Segundo os agentes, ele era responsável pelo tráfico de drogas no bairro Jardim Valença e adjacências. O jovem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.