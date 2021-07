Vassouras é uma das cidades com maior taxa de ocupação para o réveillon - Arquivo

Publicado 29/07/2021 19:05

Devido à queda de temperatura que deve se acentuar segundo previsão do tempo, a Secretaria de Assistência Social de Vassouras organizou um abrigo temporário no espaço físico do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) para receber até quatro pessoas vivendo em situação de rua. Segundo a prefeitura, esses cidadãos precisam estar cadastrados no CREAS.



Além de kit higiene, cobertores e pernoite, com entrada entre 18h e 19h e saída entre 6h e 7h da manhã, serão servidos jantar e café da manhã. Os acolhimentos serão realizados por equipe própria de abordagem do CREAS a partir de hoje (29). O abrigo fica localizado na Rua Dulce Helena Accioly, nº 23, Centro.