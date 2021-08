Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 02/08/2021 22:02

De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela prefeitura, Vassouras acumula 129 mortes por covid-19 e 2.870 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.



Segundo o levantamento emitido nesta segunda-feira (02), há 132 pessoas em estágio ativo de covid-19 e uma delas permanece internada. Há outras 55 pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, das quais uma está internada. As demais pessoas infectadas ou com suspeita de infecção estão em isolamento domiciliar.