Apresentação itinerante faz sucesso durante a pandemia(Imagem: Divulgação/Orquestra)

Publicado 13/08/2021 17:11 | Atualizado 13/08/2021 17:19

Como durante a pandemia o público não pode ir até a Orquestra Maré do Amanhã, o grupo resolveu criar a Caravana da Esperança e ir de encontro aos espectadores em um caminhão pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Após fazer sucesso desfilando por vários bairros da zona sul e da zona norte, a Caravana da Esperança passou por Petrópolis e fará sua segunda apresentação itinerante fora da capital em Vassouras, neste sábado (14).

Após partir da rua principal do bairro Santa Amália às 13h, a Orquestra formada por jovens do Complexo da Maré vai seguir o seguinte trajeto: Avenida Marechal Paulo Torres, bairro Madruga, Avenida Otávio Gomes, Rodoviária Antiga, Mara Palace Hotel, Centro Histórico, Rua Getúlio Vargas, Centenário (Alto do Rio Bonito), Rua Pio XIII (Residência) e Broadway.

Com patrocínio de diversas empresas, a Caravana da Esperança chega a Vassouras após negociação entre a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, e o diretor-executivo da Orquestra, Carlos Eduardo Prazeres.