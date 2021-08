Vassouras possui cerca de 38 mil habitantes - Divulgação

Vassouras possui cerca de 38 mil habitantesDivulgação

Publicado 13/08/2021 15:40

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela prefeitura, Vassouras registrou novo aumento no número de casos ativos de covid-19, passando de 110 para 115 na comparação com o boletim de terça-feira (11). Desses pacientes, 113 estão isolados em suas casas e 2 permanece internado. Há outras 31 pessoas estão com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e duas delas estão internadas. Segundo o levantamento divulgado na noite de ontem (120, Vassouras acumula 129 mortes por covid-19 e 2.908 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.