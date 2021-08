Acidente aconteceu na noite de domingo - (Imagem: Reprodução/PRF)

Acidente aconteceu na noite de domingo(Imagem: Reprodução/PRF)

Publicado 16/08/2021 13:04

Ontem à noite (15), um motorista embriagado causou um acidente na Rodovia BR-393, em Barra do Piraí. A colisão aconteceu quando o homem de 56 anos acessou a rodovia no bairro de Fátima. Quando notaram os sinais de embriaguez, os agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram o teste do bafômetro e o homem foi preso e levado para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí. O motorista do outro veículo também passou pelo teste, que não detectou presença de álcool em seu organismo. Ninguém ficou gravemente ferido, mas uma mulher foi conduzidas ao hospital.