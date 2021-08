Escultura está exposta na praça da Câmara - (Imagem: Divulgação/SEDET)

Escultura está exposta na praça da Câmara(Imagem: Divulgação/SEDET)

Publicado 22/08/2021 20:54

A obra "Coadunação", uma das 10 esculturas de mãos gigantes em fibra de vidro que fazem parte da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), chegou a Vassouras. O autor da peça exposta na cidade localizada Praça da Câmara Municipal é Mario Band´s, artista que realiza obras marcadas pelo intenso uso da geometria e precisão no trabalho das cores, luzes e sombras, utilizando a técnica do grafitti para deslocar elementos, atrair, confundir e trair o olhar do espectador com a inserção de novas formas.

Com mais de 2 metros de altura, os pares de mãos representam a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade neste ano e serão exibidas em duas etapas: com as mãos separadas, ilustrando o afastamento imposto pela pandemia, e, posteriormente, unidas, simbolizando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos em 2021, conferindo duas oportunidades para o público apreciar as obras de diferentes perspectivas. “A intervenção urbana da campanha é uma oportunidade de comunicar à sociedade que a Fecomércio RJ, o IFec RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ estão de mãos dadas com a população fluminense neste momento adverso. Ampliar a visibilidade do símbolo de união pelo estado do Rio de Janeiro é uma forma de fortalecer o nosso compromisso com milhares de pessoas, de levar serviços de cultura, educação, capacitações, ações sociais e oportunidades a todos", explica o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florêncio de Queiroz Junior.