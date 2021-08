Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação/PMV/Caique Coufal)

Agora há pouco, a prefeitura de Vassouras informou que vai começar amanhã (18) a utilização da vacina da Pfizer como segunda dose para Oxford/AstraZeneca. Liberada ontem (16) pela Secretaria Estadual de Saúde em nota técnica (SUBVAPS/SES-RJ nº 41/2021), a intercambialidade para completar o esquema vacinal será aplicada enquanto o estado não receber do Ministério da Saúde a quantidade suficiente do imunizante da AstraZeneca.

"Considerando a recomendação do Estado e os dados indicando boa resposta imune em esquema de intercambialidade, e de segurança favorável, o município irá disponibilizar a vacina Pfizer para realização da segunda dose para quem tomou primeira dose da Oxford/AstraZeneca e está com a segunda dose em atraso até o dia 17 de agosto", informou a prefeitura. A aplicação da vacina vai acontecer a partir desta quarta-feira (18), no Fórum, no Pátio Casario e na Universidade de Vassouras, das 9h às 16h.