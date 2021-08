Acidente aconteceu na BR-393 - (Imagem: Reprodução)

Publicado 17/08/2021 18:13 | Atualizado 17/08/2021 18:13

Na tarde desta terça (17), um acidente deixou um motociclista de 38 anos gravemente ferido na altura do bairro Coimbra, em Barra do Piraí. O homem teria cruzado a Rodovia BR-393 em local de conversão proibida quando a moto foi atingida por um carro, cujo motorista não ficou ferido. Com ferimentos graves, o homem foi transferido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Barra.