Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 23/08/2021 07:13

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no Vale do Café. Até às 12h de sábado (21), 27.769 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis. Ainda segundo a prefeitura, 14.556 receberam as duas doses. Vassouras tem uma população estimada em cerca de 38 mil pessoas.