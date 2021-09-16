Vassouras possui cerca de 38 mil habitantesReprodução
Vassouras registra 79 casos ativos de covid-19
Município acumula 135 mortes pela doença
Carreta é atingida por trem em município do Vale do Café
Caso aconteceu ontem (14), em Piraí
Veja o número de pessoas vacinadas contra a covid-19 em Vassouras
Duas doses já foram aplicadas em 50% da população
Vassouras acumula 135 mortes por covid-19
Veja os dados atualizados da pandemia no município
Confira os dados atualizados da pandemia em Vassouras
Município acumula 133 mortes por covid-19
Traficante acusado de homicídio é preso em Três Rios
Homem seria integrante da maior facção de tráfico de drogas do estado
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