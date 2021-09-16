Vassouras possui cerca de 38 mil habitantesReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
De acordo com o mais recente boletim divulgado pela prefeitura, Vassouras acumula 135 mortes por covid-19 e 3.096 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Segundo os dados emitidos na noite de ontem (15), há 79 pessoas em estágio ativo da doença, das quais 77 estão isoladas em suas casas e duas permanecem internadas. Há outras 43 pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e 4 delas estão internadas.