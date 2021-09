91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 22/09/2021 15:50

Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Valença, no Vale do Café, prenderam um homem de 34 anos acusado de tráfico de drogas. Segundo a PCERJ, ele foi encontrado no bairro Varginha na última segunda (20), após cruzamento de dados do setor de inteligência. Contra o suspeito foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e ele foi encaminhado para o sistema prisional.