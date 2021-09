Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 21/09/2021 23:36

De acordo com boletim divulgado pela prefeitura na noite desta terça (21), Vassouras acumula 136 mortes por covid-19 e 3.122 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Segundo os dados emitidos hoje, há 71 pessoas em estágio ativo da doença no município, das quais 68 estão isoladas em suas casas e 3 permanecem internadas. Há outras 42 pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e 5 delas estão internadas.