Vassouras fica no Vale do Café(Imagem: Divulgação)
Confira o andamento da vacinação contra covid-19 em Vassouras
Mais de 18 mil pessoas receberam duas doses no município
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Carreta é atingida por trem em município do Vale do Café
Caso aconteceu ontem (14), em Piraí
Veja o número de pessoas vacinadas contra a covid-19 em Vassouras
Duas doses já foram aplicadas em 50% da população
Vassouras acumula 135 mortes por covid-19
Veja os dados atualizados da pandemia no município
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Município acumula 133 mortes por covid-19
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