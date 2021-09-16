Vassouras fica no Vale do Café(Imagem: Divulgação)

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A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no Vale do Café. Até às 17h de ontem (15), 30.009 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis. Ainda segundo a prefeitura, 18.706 receberam as duas doses, o que representa 52,8% da população. Além disso, 264 pessoas imunossuprimidas e idosas receberam a dose adicional. Vassouras tem uma população estimada em cerca de 38 mil pessoas.