Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Vassouras fica no Vale do Café(Imagem: Divulgação)

Publicado 21/09/2021 17:43

Nesta terça-feira (21), a prefeitura de Vassouras anunciou repescagem da vacinação contra covid-19 para amanhã (22). Todas as pessoas com mais de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose podem se dirigir à Universidade de Vassouras com a documentação necessária já divulgada para cada grupo. A vacinação será realizada na parte da manhã, com distribuição de 100 senhas a partir das 8h30, e na parte da tarde, quando mais 100 senhas serão distribuídas a partir de 12h30.