88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 29/09/2021 12:06

Nesta quarta-feira (29), a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí deflagrou a Operação Justa Causa, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que praticava assaltos em estabelecimentos comerciais no município e também em Barra Mansa e Volta Redonda, todas cidades que fazem parte da região conhecida como Vale do Café. De acordo com a PCERJ, já foram cumpridos 5 mandados de prisão e os agentes também evitaram roubo a uma casa lotérica que estava programado para hoje. Com apoio de policiais civis de Volta Redonda, Barra Mansa e Valença, a operação é resultado de 4 meses de investigação.

Segundo as investigações, o líder do grupo se associava a funcionários de lojas e casas lotéricas para recebimento de informações privilegiadas, tais como datas de pagamento e valores transportados pelos empresários. De posse dessas informações, o grupo monitorava as vítimas para escolher o melhor momento para cometimento do roubo. Ainda de acordo com a PCERJ, os acusados gastavam o dinheiro em boates, hotéis, viagens, carros, relógios e outros objetos. Em 2 de agosto deste ano, 2 integrantes do grupo já haviam sido presos em Volta Redonda pela equipe da 88ª DP. Conforme O Dia informou, o casal chegou a passar um final de semana em um hotel cinco estrelas no Leblon, bairro nobre da capital do Rio de Janeiro.



Segundo as investigações, os assaltantes eram muito violentos e não descartavam matar as vítimas para cometer os roubos. Inclusive, os integrantes da quadrilha trocavam fotos dos alvos.