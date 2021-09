Material apreendido nesta segunda (27) - (Reprodução)

Publicado 27/09/2021 20:55

A equipe do GAT da 1ª Cia, do 10º Batalhão da Polícia Militar, apreendeu diversos tipos de drogas em Barra do Piraí, no Vale do Café. A apreensão foi realizada nesta segunda-feira (27), no bairro Asa Branca. Segundo a PM, foram encontradas 126 pedras de crack, 166 pinos de cocaína, 355 tiras e 108 sacolés de maconha, além de uma balança de precisão e 4 invólucros com pequenas pedras análogas ao crack com a descrição "ASA OFF MTL CB CH CRACK 10 CV".