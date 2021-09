88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 23/09/2021 13:03

Nesta quinta-feira (23), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, policiais militares e guardas municipais realizam uma operação para prender pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios praticados em municípios do Sul Fluminense. O objetivo é cumprir seis mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas. De acordo com a PCERJ, três pessoas já foram presas em Barra do Piraí e Barra Mansa.

As prisões são resultado de uma força-tarefa criada em Barra do Piraí, município do Vale do Café, e faz parte das ações desenvolvidas pela Operação Aliança Sul e Costa Verde, coordenada pelo 5º Departamento de Polícia de Área (DPA).