Coronel Luiz Henrique e deputado Eurico(Divulgação)

Publicado 22/09/2021 16:24

A primeira indicação parlamentar do deputado estadual Eurico Júnior para a área de segurança pública foi atendida e o Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Andrade Costa, em Vassouras, será inaugurado no próximo dia 29 de setembro, data em que o município completa 164 anos. A indicação nº 4.389, de 20 de outubro de 2020, solicitou o retorno do DPO para a cidade onde Eurico nasceu e já foi vereador e prefeito.



“Estou muito feliz com essa notícia, que confirmei durante reunião realizada terça-feira (21) com o secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires. Quando tomei posse como deputado, em outubro de 2020, preocupado com a melhoria da segurança da população do município, encaminhei a solicitação, antiga reivindicação dos moradores de Vassouras, via Assembleia Legislativa, à secretaria de Polícia Militar. Este é um presente para a população no dia do aniversário da cidade”, disse o deputado, que informou também ter solicitado ao secretário, em reunião que contou com a participação do secretário de Cidadania e Ordem Pública de Barra do Piraí, Pastor Brum, a ampliação do efetivo de policiais para o 10º Batalhão de Barra do Piraí. “Apesar de a população dos nove municípios atendidos pelo Batalhão ter aumentado muito, o número de policiais diminuiu, prejudicando o policiamento ostensivo na região. Espero que esse pedido também seja atendido para garantir mais segurança aos moradores dessas cidades”, explicou Eurico.



O prefeito de Vassouras, Severino Dias, anunciou em suas redes sociais no último dia 13 de setembro o retorno do DPO. A assessoria do deputado Eurico pontuou, no entanto, que a segurança pública é papel do Estado e solicitações dessa área são de atribuição do deputado e não da prefeitura. "O pedido de retorno do DPO, como comprovado pela indicação parlamentar, foi realizado por Eurico Júnior nos primeiros dias do seu mandato, no ano passado", diz a assessoria. “Tenho lutado incansavelmente para levar operações Segurança Presente e outros projetos, como o Bairro Seguro, criado recentemente pelo governo do estado, para Vassouras, Paty do Alferes e Barra do Piraí, e garantir a paz e o sossego da população dos municípios do Estado do Rio de Janeiro”, completou Eurico.