91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 28/10/2021 18:45

Um homem acusado de ser o gerente do tráfico de drogas das localidades de Varginha e Chacrinha, no município de Valença, foi preso em ação conjunta realizada por policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Valença e da 92ª DP de Rio das Flores. Segundo a assessoria de comunicação da PCERJ informou nesta quinta (28), o acusado foi encontrado no bairro Jardim Valença após levantamento de dados de inteligência e monitoramento. De acordo com os policiais, o homem foi alvo de uma tentativa de homicídio neste ano em razão de uma disputa envolvendo o tráfico de drogas na região.