Vassouras tem cerca de 38 mil habitantes - Reprodução

Publicado 01/12/2021 22:36

A prefeitura de Vassouras, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar a vacina contra a influenza (gripe) em todas as unidades de saúde a partir desta quinta-feira (02). Quem ainda não se vacinou, deve procurar a unidade mais próxima entre segunda e sexta-feira. As unidades urbanas funcionam das 8h às 17h e as localizadas na zona rural de 8h às 16h.