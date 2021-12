Vassouras é uma das cidades do Vale do Café - Arquivo

Publicado 29/12/2021 20:21

Segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Vassouras é a 7ª cidade do interior do estado com maior índice de ocupação hoteleira para o Réveillon 2021-2022: 91,60%. Outros dois municípios do Vale do Café também figuram na lista, em 8º e 9º lugar: Valença (91%), que tem o distrito de Conservatória em destaque, e Miguel Pereira (90%). Cidades litorâneas lideram o ranking: Angra dos Reis (97%), Cabo Frio e Paraty (96%) e Armação dos Búzios (94,80%).

De acordo com o presidente da ABIH-RJ, os números podem chegar a 100% no dia 31. “Os hotéis estão mais do que preparados em termos de protocolos para operar com ocupação completa com todo o conforto e segurança para os hóspedes”, garantiu Paulo Michel. “Estamos fortalecendo o Rio de Janeiro como principal destino turístico do Brasil e temos certeza de que o planejamento e o trabalho iniciados este ano renderão muitos frutos no cenário de pós-pandemia”, comentou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.