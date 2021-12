107ª DP de Paraíba do Sul - Reprodução

Publicado 27/12/2021 14:43

Nesta segunda (27), policiais civis da 107ª DP de Paraíba do Sul, em parceria com a Polícia Militar, encontraram o homem que estava foragido há 15 dias por praticar crimes de violência contra a ex-namorada, de 16 anos. Os agentes entraram em uma residência do bairro Liberdade e acharam o jovem de 18 anos escondido debaixo de uma cama.

A mais recente violência praticada por ele contra a menor de idade foi denunciada no final de novembro. Segundo a Pcerj, a vítima narrou ter sido atingida por facadas na mão e nas costas, de raspão. Na ocasião, o autor já estava proibido de se aproximar dela em razão de uma ordem de afastamento determinada pela Justiça.