Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Vassouras fica no Vale do Café(Imagem: Divulgação)

Publicado 05/01/2022 11:29 | Atualizado 05/01/2022 11:31

A Secretaria de Vassouras continua realizando a aplicação da dose de reforço da vacinas contra a covid-19. Conforme informou O DIA, o município mudou de 5 para 4 meses o intervalo entre as doses. De acordo com a prefeitura, a dose de reforço está disponível para pessoas de 18 a 59 anos entre 8h30 e 16h30 no Pátio Casario, localizado no Centro Histórico. Até o momento, menos de 9 mil pessoas receberam a dose adicional, que oferece maior proteção.