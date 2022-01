Vassouras possui cerca de 38 mil habitantes - Divulgação

Publicado 27/01/2022 20:36

De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela prefeitura de Vassouras, duas pessoas morreram de covid-19 no município neste ano. A prefeitura não divulgou detalhes, como a idade das vítimas e se elas estavam imunizadas. Ainda segundo os dados emitidos nesta quinta (27), os casos ativos da doença subiram de 1.511 para 1.540 nas últimas 24 horas. Desses pacientes, 12 estão internados e 1.528 permanecem em isolamento domiciliar. Outras 98 pessoas estão com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, das quais 91 estão em isolamento domiciliar e 7 permanecem internadas. Vassouras acumula 141 mortes por covid-19 e 5.046 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.