95ª DP de VassourasReprodução

Publicado 26/01/2022 16:56

Nesta quarta-feira (26), o corpo de um bebê sem a cabeça foi encontrado em um aterro sanitário no bairro Cananéia, em Vassouras. Administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Vale do Café (Convale), o local recebe resíduos de quatro cidades da região do Vale do Café (Barra do Piraí, Rio das Flores, Vassouras e Valença).

Segundo apuração do g1, o corpo do bebê foi encontrado quando um caminhão compactador de lixo vindo de Rio das Flores era descarregado em Vassouras. Acionados imediatamente, agentes da Delegacia de Polícia de Vassouras fizeram perícia no local e investigam o caso.