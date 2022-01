Aviso de chuvas é para todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro - Foto meramente ilustrativa

Publicado 07/01/2022 21:06

Nesta sexta-feira (07), a prefeitura de Vassouras alertou sobre a previsão meteorológica de permanência das chuvas nos próximos dias, com oscilação de baixa a alta intensidade. A Defesa Civil do município recomenda que os moradores fiquem atentos à trincas e rachaduras nos imóveis, evitem enfrentar áreas com enxurradas e não permaneçam perto de árvores, estruturas metálicas e equipamentos energizados. Em caso de emergência, o munícipe deve ligar para o telefone 24 99319 6018.