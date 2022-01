Agressão aconteceu nesta tarde - (Reprodução)

Publicado 10/01/2022 15:26

No início da tarde desta segunda-feira (10), um homem agrediu uma criança que andava em uma calçada no centro de Vassouras, interior do Rio. Como é possível ver no vídeo registrado pela câmera de segurança de um restaurante, o menino de 9 anos caminhava um pouco à frente da responsável quando foi atingida por um golpe do homem que vinha na direção contrária. A agressão aconteceu na Avenida Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, conhecida como "Rua da Broadway". Um morador da cidade conseguiu deter o agressor pouco adiante, na mesma rua. O homem, que não teve a identidade divulgada, já foi detido por agentes da Delegacia de Polícia de Vassouras.

Na tarde desta segunda-feira (10), um homem agrediu uma criança na rua da Broadway, centro de Vassouras. A Polícia já identificou o agressor. #ODia pic.twitter.com/je8BDyKVwo — Jornal O Dia (@jornalodia) January 10, 2022