Vassouras fica no Vale do Café e tem cerca de 38 mil habitantes - Reprodução

Publicado 10/01/2022 15:33 | Atualizado 10/01/2022 15:38

Agora há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras comunicou a confirmação do primeiro caso de um morador infectado pela variante Ômicron. A prefeitura não deu informações sobre idade ou gênero do paciente, mas informou que ele segue com sintomas leves de covid-19 por ter sido vacinado e cumpre o isolamento domiciliar. "Por se tratar de uma variante mais transmissível que as demais, a Secretária de Saúde reforça o pedido para que a população continue utilizando máscara, higienize as mãos com frequência e não faça aglomeração", diz parte do comunicado emitido na tarde desta segunda (10). Em caso de sintomas de síndrome gripal, a prefeitura orienta aos moradores que procurem uma das unidades de saúde sentinelas: Unidade de Saúde do Centro (Rua Ezequiel Padilha, nº 17) e Unidade de Saúde do Melo Afonso (Rua Dr. Fernandes, nº 69).