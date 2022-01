88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 12/01/2022 10:06

Ontem (11), três foragidos da Justiça foram presos pela Operação Recaptura, realizada em conjunto por policiais militares e penais e agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e da 93ª DP de Volta Redonda. A ação foi deflagrada para localizar detentos beneficiados com a saída temporária de fim de ano que não voltaram para a cadeia. Segundo a Pcerj, os 3 voltaram a integrar facções criminosas assim que deixaram a prisão. Eles foram localizados em Barra do Piraí e em Volta Redonda.