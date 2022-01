108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

108ª DP de Três Rios(Imagem: Divulgação)

Publicado 12/01/2022 10:11

Ontem (11), agentes da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios e policiais militares prenderam dois suspeitos de integrar o grupo responsável pela morte do traficante Ronald William Fernandes, ex-gerente da facção criminosa da região que foi executado em 24 de dezembro de 2021. Segundo a Pcerj, Ronald foi assassinado após contrariar interesses do grupo criminoso ao qual pertencia e se aliar à quadrilha rival.

Ainda segundo a Pcerj, seis mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão foram expedidos e um dos procurados foi detido com grande quantidade de crack. A ação continua em busca de outros envolvidos no crime e no tráfico de drogas.