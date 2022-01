Vassouras fica no Vale do Café e tem cerca de 38 mil habitantes - Reprodução

Publicado 12/01/2022 10:15

Após reunião técnica com as Secretaria de Saúde e de Cultura, a prefeitura de Vassouras comunicou oficialmente o cancelamento das festividades do carnaval 2022 em razão do aumento de casos de influenza e do avanço da Ômicron, nova variante da covid-19. "A decisão foi baseada considerando a situação epidemiológica, e tem como objetivo preservar a saúde da população vassourense em um momento delicado, com o aumento substancial de atendimentos de síndrome gripal no município. Continue se cuidando, fique atento ao calendário de vacinação e respeite as regras sanitárias", diz parte do comunicado.