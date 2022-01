Eurico fez a solicitação em 2021 - Divulgação

Eurico fez a solicitação em 2021Divulgação

Publicado 19/01/2022 13:12 | Atualizado 19/01/2022 13:13

O deputado estadual Eurico Júnior (PV) informou que a Cedae e o governador Claudio Castro atenderam à indicação do parlamentar para substituição da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Massambará, em Vassouras. A obra, que tem como objetivo acabar com o problema de abastecimento de água na região, foi solicitada à Cedae via indicação parlamentar nº 4663/2021, encaminhada pelo deputado em 1º de fevereiro de 2021. “Após o envio da indicação parlamentar, estive pessoalmente, no dia 5 de fevereiro, com técnicos da Cedae em vistoria na região e encaminhei a solicitação do vereador Bruno Sales à empresa, por meio do diretor do Interior, Marco Aurélio Porto. O pedido para substituição da estação teve apoio dos vereadores Kiko Brando, Vitor Setaro, Gabriel Santos e Cassio do Mercado, todos de Vassouras”, explicou Eurico. A nova ETA, instalada no sábado (14), vai tratar 5,5 litros por segundo, passando para 20 mil litros por hora, e vai atender toda a população local.



Outra solicitação realizada pelo deputado à empresa também foi atendida, com a instalação de uma nova loja comercial da Cedae em Andrade Costa, inaugurada em junho e que evita que os moradores do distrito façam o deslocamento de 35 quilômetros até o Centro de Vassouras para receber atendimento.

Em maio do ano passado, o deputado esteve reunido com o presidente da empresa, Edes Fernandes de Oliveira, quando foi informado que a licitação seria realizada dois dias depois. “Solucionar o problema de água tratada é um compromisso do meu mandato com a população de Massambará e de Andrade Costa. Estou muito feliz por comemorar essa vitória junto com os moradores de Vassouras, especialmente os de Massambará, e continuarei lutando por serviços cada vez melhores para o município. Agradeço ao diretor de Interior, ao presidente da Cedae e ao governador Claudio Castro por atenderem as demandas dos vassourenses!”, finalizou Eurico.