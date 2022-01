Vassouras está localizada no sul do estado - Arquivo

Vassouras está localizada no sul do estadoArquivo

Publicado 19/01/2022 22:49 | Atualizado 19/01/2022 22:51

Publicado ontem (18), o decreto nº 5.903 impõe novas restrições para tentar conter o aumento de casos de covid-19 em Vassouras. A prefeitura de Vassouras informou nesta quarta (19) que as medidas foram tomadas em razão do avanço da variante Ômicron. De acordo com o documento, estão "suspensas as concessões e realizações de eventos em massa, sociais, shows com música ao vivo e similares por 15 dias". Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (19), o município registra 962 casos ativos de covid-19.