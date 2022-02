38 atendimentos foram realizados - Reprodução/Prefeitura

Publicado 10/02/2022 21:51

Com as fortes chuvas dos últimos dias, as equipes da Defesa Civil de Vassouras já realizou 38 atendimentos relacionados a deslizamentos, quedas de muros de contenção e a cheia do Rio Paraíba do Sul, que afetou a população ribeirinha.



Os bairros e distritos mais afetados pelas chuvas foram Santa Amália, Centro, Grecco, Barreiro, Barão de Vassouras, Ipiranga, Pocinhos e Aliança. Em caso de chuva forte, a Defesa Civil recomenda aos moradores que evitem enfrentar áreas com enxurradas e não permaneçam sob árvores ou próximos a estruturas metálicas, equipamentos energizados. Além disso, é importante ter atenção com trincas e rachaduras nos imóveis. Em caso de emergência, o telefone é (24) 99319-6018.