Cenário da tragédia que aconteceu em PetrópolisCarl de Souza / AFP

Publicado 17/02/2022 21:10

Vassouras continua com a campanha promovida para ajudar os moradores de Petrópolis, vítimas da tragédia provocada por fortes chuvas. A prefeitura montou um posto de arrecadação na Secretaria Municipal de Saúde e as primeiras doações já foram encaminhadas nesta quinta (17). Para amanhã (18), está previsto o envio de mais itens arrecadados para as famílias. Quem quiser colaborar, basta levar itens como roupas, água mineral e alimentos não perecíveis ao almoxarifado da Secretaria de Saúde, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 20 - Loja 1, até às 10 horas desta sexta (18).