Vassouras inicia aplicação da quarta dose hoje (15) - Divulgação

Publicado 15/02/2022 08:03

Nesta terça-feira (15), a Secretaria de Saúde de Vassouras vai dar início à aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19, seguindo a recomendação da nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde (N65/2021 SECOVID/GAB/SECOVID/MS). A imunização, que estará disponível em todas as unidades de saúde, vai começar por pacientes imunocomprometidos com mais de 18 anos que receberam as três doses do esquema primário e que já tenham 4 meses da aplicação da terceira dose.

Dentro da lista de imunocomprometidos estão os que fazem quimioterapia para câncer; uso de droga modificadora da resposta imune; uso de corticoide em dose superior a 20mg/dia de prednisona ou equivalente superior a 14 dias; portadores de imunodeficiência primária grave; transplantados; pessoas com HIV/AIDS; pacientes em hemodiálise; pessoas com doenças autoinflamatórias, intestinais inflamatórias e imunomediadas inflamatórias crônicas.

“Sempre faço questão de deixar claro a importância de aderir às campanhas de vacinação. A vacina é uma importante arma nessa guerra com a covid-19. Então, se você ainda não se vacinou, procure sua Unidade de Saúde”, afirmou a secretária de Saúde, Larissa Vieira.