Agentes localizam crianças e orientam os responsáveisDivulgação

Publicado 21/02/2022 17:03

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou uma campanha de busca ativa por crianças que ainda não foram vacinadas contra a covid-19 e outras doenças. Desde o início da imunização do público infantil, o município vacinou 1.911 crianças de 5 a 11 anos, o que corresponde a 53% da meta estabelecida. Para levar adiante a estratégia de aumentar a taxa de cobertura vacinal, 83 agentes comunitários estão encarregados de localizar os menores sem imunização e orientar suas famílias sobre a importância das vacinas. “É uma ação muito importante que vai conscientizar e esclarecer as dúvidas dos pais sobre a vacinação. Se você está preocupado em relação à vacinação, procure uma unidade de saúde para tirar suas dúvidas. Os estudos e a própria queda nos casos graves da doença mostram que o imunizante é uma arma importante para acabar com a pandemia”, explicou a secretária de Saúde, Larissa Vieira.