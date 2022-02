Atividades começaram a ser retomadas neste mês - Divulgação

Publicado 25/02/2022 16:45

Em fevereiro, a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Esporte e Lazer, iniciou a retomada dos projetos e atividades presenciais de 2022. As primeiras atividades a retornarem foram Karatê, Jiu-jitsu, Academia Vassourense e Escola de Futebol Full Time. "Estamos retornando aos poucos, dando continuidade aos projetos que foram executados em 2021 e também com novas ações como Esporte Presente. Em breve vamos anunciar o retorno de mais atividades como a Ginástica Olímpica", explicou o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Mário.

Em parceria com o Governo do Estado, a Secretaria de Esporte e Lazer de Vassouras também está executando o programa Esporte Presente que oferece, gratuitamente, as seguintes modalidades: Futsal e Preparação de Goleiros, Badminton, Circuito Funcional, Ginástica para Idosos e Muay Thai. As aulas acontecem nas quadras dos bairros Residência, Bacia de Pedra, Grecco e na Prefeitura de Vassouras.



O prefeito de Vassouras destacou a importância dos projetos esportivos para a população. "Nosso objetivo é que todas as crianças, jovens, adultos e idosos de Vassouras tenham acesso a atividades esportivas de qualidade. Um governo que investe no esporte, está investindo também na saúde, educação, na socialização da população, além de garimpar novos talentos. Vamos continuar buscando ampliar as modalidades oferecidas em Vassouras”, ressaltou Severino Dias.



Para conferir os dias e horários das atividades oferecidas pela Prefeitura de Vassouras, basta entrar em contato com a Secretaria de Esporte, no Estádio Municipal Hernani do Amaral Peixoto ou realizar a inscrição nos locais onde ocorrem as atividades esportivas: Prefeitura de Vassouras e nas quadras poliesportivas nos bairros Residência, Bacia de Pedra e Grecco.