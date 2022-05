Sorteio foi realizado ontem (07) - Foto: reprodução internet

Publicado 08/05/2022 11:49

Uma aposta feita em Vassouras, interior do Rio, acertou as dezenas (10-15-17-20-21-35) do concurso 2479 da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 4.456.908,10. O sorteio foi realizado ontem (07), segundo a Caixa Econômica Federal.