Encerramento do Festival foi realizado no Centro de Convenções General Sombra - Divulgação

Publicado 30/05/2022 17:14 | Atualizado 30/05/2022 17:18

Iniciado no último dia 22, o 1º Festival de Cinema de Vassouras chegou ao fim ontem (29), com cerimônia de premiação apresentada por Caco Ciocler e Maytê Piragibe no Centro de Convenções. A noite foi marcada pela entrega do Grão de Ouro. Com 5 prêmios, "Ela e Eu" foi o grande vencedor da noite (Confira a lista com todos os premiados no final deste matéria). Artistas como Murilo Rosa, Karine Teles, Marcos Pasquim, Vanessa Gerbelli, Adriana Birolli e Marina Person entregaram os troféus.

Ícones da produção cinematográfica brasileira, Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto foram homenageados e receberam o Troféu Paulo José das mãos da atriz Ana Rosa. "Minha primeira experiência cinematográfica foi aqui em Vassouras e eu quero agradecer o convite. É uma honra para nossa família essa homenagem. É impressionante para o primeiro Festival tamanha organização. O cinema é de apaixonados, e estaremos aqui até o final das nossas vidas”, disse Lucy.

De acordo com a prefeitura, a cidade recebeu mais de 15 mil visitantes e 300 artistas durante o período do evento. “Eu fico muito grato por receber esse reconhecimento. E fico muito orgulhoso de dizer que o nosso governo é um governo que investe na cultura e no turismo, fatores fundamentais para movimentar a economia e fomentar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, a qual sempre digo ser a mais bonita do Brasil!", disse o prefeito Severino Dias, que recebeu o Troféu Severino Sombra pelo desempenho para garantir a realização do festival. “Vassouras sempre foi palco de diversas produções da televisão e do cinema. Mas desta vez nossa cidade foi o centro das atenções para grandes produções durante oito dias. Tivemos essa oportunidade incrível de vermos uma Vassouras diferente, com grandes artistas se hospedando em nossos hotéis, prestigiando os restaurantes e deixando nossa cidade ainda mais bonita. Esse é o começo de uma história muito incrível que vamos construir”, disse a vice-prefeita Rosi Silva. Abaixo, veja a lista de vencedores.

Longa-metragem

- Filme: Ela e Eu

- Atriz: Simone Spoladore, por O Livro dos Prazeres

- Ator: Eduardo Moscovis, por Ela e Eu

- Ator coadjuvante: Nelson Diniz, por Verona

- Atriz coadjuvante: Mariana Lima, por Ela e Eu

- Edição de Som: Ela e Eu

- Fotografia: O Livro dos Prazeres

- Direção: Ane Siderman, por Verona

- Roteiro: Gustavo Rosa, por Ela e Eu

Curta-metragem

- Roteiro: Talvez Eu Nunca Tenha Amado

- Direção: Talvez Eu Nunca Tenha Amado

- Filme: Talvez Eu Nunca Tenha Amado

Curta-metragem Regional

- Café com Fé