Abertura foi realizada no domingo (220 - (Foto: Nycollas François)

Abertura foi realizada no domingo (220(Foto: Nycollas François)

Publicado 23/05/2022 17:34

Ontem (22), o Centro de Convenções General Sombra foi palco da abertura do Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café. Após a passagem de convidados como o ator Humberto Martins pelo tapete vermelho, a cerimônia apresentada por Renato Góes e Taila Ayala teve como destaque a entrega do Troféu Paulo José a Carlos Vereza. “Ganhei prêmios de melhor ator em diversos países, mas sem dúvida, pela grandeza do querido e saudoso Paulo José, esse foi o mais marcante”, disse o ator de 83 anos.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por cada conquista de nossa cidade, a mais bonita do Brasil! O Festival de Cinema será mais um grande evento que entrará para a história da cidade. Vassouras tem essa vocação para o turismo e fomentar ações como essa é fundamental não só para o desenvolvimento econômico e social, como também coloca nossa cidade como referência em eventos de audiovisual, transformando Vassouras na capital do Cinema Nacional", disse o prefeito Severino Dias, primeiro a discursar.

Os idealizadores do Festival, Bruno e Jane Saglia, também discursaram e relembraram um pouco da trajetória até a realização do evento. "A cultura foi um escape que teve um papel fundamental durante a pandemia, e também foi um setor que sofreu muito. É muito importante valorizar os três lugares: quem produz, quem incentiva, e quem consome. E lá em 2019 começamos esse sonho buscando incentivos para que o projeto ganhasse vida. E Vassouras fez acontecer e hoje estamos todos aqui nesta linda festa, celebrando um momento especial", disse o cineasta Bruno.

"Desde o início, quando conheci e conversei com o Bruno Saglia, sabia que poderia ser algo de grande valor para a cidade, para o Vale do Café e para o país. É preciso pensar grande para alcançar grandes resultados. Apostamos nesse projeto, junto a prefeitura e meus amigos Severino e Rosi, e hoje me sinto muito feliz por vê-lo realizado. O meio artístico gera muitos empregos, movimenta a economia e deve ser valorizado", explicou Marco Capute, presidente da Fusve e um dos patrocinadores do evento. "É um evento de grandes proporções e que terá desdobramentos positivos na economia local e no incentivo aos produtores culturais da região. Temos grandes profissionais que passarão a ter mais oportunidades e visibilidade. Além disso, durante toda a semana, artistas renomados do cinema brasileiro irão prestigiar os eventos na cidade, se hospedando em nossos hotéis, visitando restaurantes e atraindo turistas de todo o país", ressaltou a vice-prefeita Rosi.

Secretários municipais, representantes do Governo do Estado, da Fecomércio e patrocinadores também marcaram presença na plateia de 600 convidados que assistiu em primeira mão ao longa-metragem “O Garoto”, dirigido por Bruno Saglia e estrelado por Bruno Gissoni, Taila Ayala e Vitor Fonsek. O Festival de Cinema de Vassouras segue até o próximo domingo (29) com inscrições gratuitas para todas as atrações.