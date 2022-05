Renato Góes e Thaila Ayala vão apresentar cerimônia de abertura - Reprodução

Renato Góes e Thaila Ayala vão apresentar cerimônia de aberturaReprodução

Publicado 17/05/2022 16:09

Pioneiro no Vale do Café, o Festival de Cinema de Vassouras começa no próximo domingo (22), reunindo estrelas como Renato Góes e Thaila Ayala, casal que vai apresentar a cerimônia de abertura. Até 29 de maio, o evento terá exibições gratuitas de filmes, painéis, premiações e uma homenagem a um profissional de destaque no audiovisual que vai receber o Troféu Paulo José, batizado em homenagem ao grande ator e diretor que morreu no ano passado.

Idealizado, produzido e dirigido por Bruno e Jane Saglia, o 1º Festival de Cinema de Vassouras vai propor ações culturais, encontros com profissionais do setor, incentivo à reflexões sobre os diferentes formatos e discussão de estratégias para a distribuição de filmes representativos no período do evento, sempre aproximando o público das obras. Segundo os organizadores, os primeiros legado efetivos do Festival serão a inauguração da Calçada do Cinema na icônica Broadway, rua do centro de Vassouras, e a inauguração da Sala de Cinema Humberto Martins.

PAINÉIS

Com mediação de nomes como Carol Castro, Daniele Hypólito, Larissa Maciel e Nando Cunha, o 1º Festival de Cinema de Vassouras terá painéis com debates sobre “Cultura Audiovisual”, “Turismo Cinematográfico”, “Mulheres no Audiovisual”, “Direção no Audiovisual”, “Negro no Audiovisual” e “Empreendedorismo”, além de oficinas oferecidas pelo Sebrae.

DIVERSIDADE

Com mais de 400 obras inscritas em diversas categorias, a premiação que será realizada no Festival tem na disputa nomes reconhecidos como Andréa Beltrão, Reynaldo Gianecchini, Simone Spoladore, Caco Ciocler, Zé Celso Martinez, Mariana Lima e Fernando Alvez Pinto. Entre os que já confirmaram presença na cerimônia está Eduardo Moscovis, que disputa como Melhor Ator pelo desempenho em "Ela e Eu', atuação que já lhe rendeu um troféu na mais recente edição do Festival de Brasília. Além do anúncio dos vencedores, a entrega do Troféu Paulo José a uma personalidade relevante para o audiovisual está entre os momentos mais aguardados do Festival.

JÚRI

O 1º Festival de Cinema de Vassouras também conta com nomes reconhecidos no júri técnico. Na categoria longa-metragem estão João Atala, um dos poucos brasileiros que votam no Oscar; Paula Barreto, filha dos produtores Lucy e Luiz Carlos Barreto; a produtora Priscila Rosário, a figurinista Beth Filipecki, famosa pelos figurinos de novelas como Senhora do Destino e filmes como Lavoura Arcaica; e a atriz Thaila Ayala. Na categoria curta-metragem, estão André Ramiro, Juarez Pavelak, Hamilton Moss, Jesse Marmo e Bia Oliveira.

Confira todos os indicados em suas respectivas as categorias:

MELHOR FILME

- Fédro

- Ela e Eu

- Livro dos Prazeres

- O Melhor Lugar do Mundo é Agora

- Verona

- Alice dos Anjos

MELHOR ATOR

- Reynaldo Gianecchini – “Fédro”

- Eduardo Moscovis– “Ela e Eu”

- Javier Drolas – “Livrodos Prazeres”

- Lucas Zaffari– “Verona”

MELHOR ATOR COADJUVANTE

- Zé Celso Martinez – “Fédro”

- Fernando Alves Pinto – “Alice dos Anjos”

- Nelson Diniz – “Verona”

- Felipe Rocha – “Livro dos Prazeres”

MELHOR ATRIZ

- Andrea Beltrão – “Ela e Eu”

- Tiffanie Costa – “Alice dos Anjos”

- Simone Spoladore – “Livro dos Prazeres”

- Claudia Missura – “O Melhor Lugar do Mundo é Agora”

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

- Martha Nowill – “Livro dos Prazeres”

- Mariana Lima – “Ela e Eu”

- Cris Magalhães – “Alice dos Anjos”

- Ida Celina – “Verona”

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

- “Ela e Eu”

- “Livro dos Prazeres”

- “Alice dos Anjos”

- “Verona”

MELHOR FOTOGRAFIA

- “Verona”

- “Ela e Eu”

- “Alice dos Anjos”

- “Livro dos Prazeres”

MELHOR ROTEIRO

- “Ela e Eu”

- “Livro dos Prazeres”

- “Alice dos Anjos”

- “Verona”

MELHOR DIREÇÃO

- Marcela Lordy – “Livro dos Prazeres”

- Caco Ciocler – “O Melhor Lugar do Mundo é Agora”

- Marcelo Sebá – “Fédro”

- Ane Siderman – “Verona”

- Gustavo Rosa de Moura – “Ela e Eu”

- Daniel Leite Almeida – “Alice dos Anjos”

MOSTRA COMPETITIVA

CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

- “Ouro Para o Bem do Brasil” (2020) - Rio de Janeiro - Direção: Gregory Baltz

- “Benevolentes” (2021) - Distrito Federal – Taguatinga - Co-produção: Naymovie - Direção: Thiago Nunes

- “Coleção Preciosa” (2021) - Vitória da Conquista – Bahia - Direção: Rayssa Coelho e Filipe Gama

- “Meu Nome é Saudade” (2021) - Distrito Federal- Brasília - Direção: Ana Graziela Aguiar

- “Muxima” (2021) - Lençóis Bahia - Direção: Juca Badaró

- “Zé Onça, Relatos de Uma Memória” (2019) - Palmas-Tocantins - Direção: Túlio de Melo

CURTA-METRAGEM REGIONAL

- “Vassouras Apaixonante” (2022) - Vassouras RJ - Direção: Robertinho Domingues e Drii Mary

- “Café com Aroma do Vale” (2022) - Vassouras, Vale do Café - Direção: Sheila Casitta

- “Café com Fé” (2022) - Conservatória – Valença, RJ - Direção: Paulo Roberto dos Santos

CURTA-METRAGEM NACiONAL

- “4 Bilhões de Infinitos” (2020) - Minas Gerais, Cordisburgo - Direção: Marco Antonio Pereira

- “Quando o Tempo de Lembrar Bastou” (2021) - Rio de Janeiro - Direção: Felipe Quadra

- “Rosas” (2019) – Holambra - Direção: Ivann willig

- “Talvez Eu Nunca Tenha Amado” (2022) – Sergipe - Direção: André Aragão

- “Aperto” (2020) - São Paulo - Direção: Alexandre Estevanato

- “Entre” (2019) - Rio Grande do Sul, Bagé - Direção: Bruno Gissoni

LONGA-METRAGEM

- “Fédro” (2021) - São Paulo - Direção: Marcelo Sebá

- “O Melhor Lugar do Mundo é Agora” (2021) - São Paulo - Co - Produção: Schifiguer Produções - Direção: Caco Ciocler

- “Ela e Eu” (2021) - São Paulo e Rio de Janeiro - Co-produção: Fox Film do Brasil e Querosene Filmes - Direção: Gustavo Rosa de Moura

- “Alice dos Anjos” (2021) - Vitória da Conquista, Bahia - Produção: Ato3 Produções - Direção: Daniel Leite Almeida

- “Livro dos Prazeres= (2021) - Co-Produção Brasil e Argentina - Direção: Marcela Lordy