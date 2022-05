Guardas se apresentaram no último dia 9 e foram recebidos pela vice-prefeita Rosi - Divulgação

Publicado 13/05/2022 10:59

Através da Secretaria de Segurança Pública, a prefeitura de Vassouras iniciou o curso preparatório para a Guarda Civil Municipal nesta semana. Dos 16 guardas aprovados no concurso de 2019 e convocados agora, apenas 10 se apresentaram.



“Estamos muito animados com a chegada de vocês para reforçar o efetivo da Guarda Municipal de Vassouras. Tenho certeza que todos realizarão um grande trabalho em nossa cidade e prestarão um serviço de qualidade para a população”, disse a vice-prefeita Rosi, que deu boas vindas aos convocados ao lado do comandante da Guarda Civil Municipal de Vassouras, GCM Ferreira, e do secretário de Segurança Pública, Fábio Rosalla, que explicou que o curso terá duração de 3 meses, com caráter eliminatório, aulas práticas e teóricas para garantir uma preparação adequada e de excelência. No último dia 9 de maio, após a recepção, os convocados assistiram palestra ministrada pelo coordenador de ensino da Guarda Municipal de Mangaratiba, GCM Silva Neto, na sede da Secretaria de Segurança Pública de Vassouras.

Atualmente, a prefeitura de Vassouras conta com o efetivo de 14 servidores atuando na Guarda Civil Municipal e 2 servidores atuando na Guarda Ambiental. Segundo a administração municipal, a nova convocação tem os objetivos de fortalecer o efetivo e garantir o serviço e o atendimento de qualidade para a população.