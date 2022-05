Vacinação contra a covid-19 - Freepik

Publicado 10/05/2022 17:33 | Atualizado 10/05/2022 17:33

Amanhã (11), a prefeitura de Vassouras inicia uma nova etapa da vacinação contra covid-19. Seguindo recomendação da nota técnica do Ministério da Saúde (28/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS), a Secretaria de Saúde vai iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a doença em todas as unidades de saúde.



Nessa fase, o público-alvo são as pessoas com 70 anos ou mais que receberam as três doses do esquema primário e que já tenha 4 meses da aplicação da terceira dose. A prefeitura ressalta que idosos acamados, restritos ao leito e deficientes serão vacinados de forma domiciliar.