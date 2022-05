95ª DP de Vassouras - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 20/05/2022 13:16

Ontem (19), um homem foi preso em Vassouras, interior do Rio, acusado de agredir a companheira com um soco no rosto, ameaçá-la com uma faca e tentar enforcá-la. A mulher de 46 anos cortou a mão ao conseguir retirar a arma da mão do agressor, foi socorrida e levada ao IML para confirmar as agressões. O homem de 33 anos foi conduzido para a 95º DP de Vassouras e vai responder por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. O crime aconteceu no bairro Residência, na casa do casal.