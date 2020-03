Aventuras Maternas: mitos e verdades sobre a síndrome de Down

Dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data criada para conscientização da população sobre a Trissomia 21 (T21) e ampliar a inclusão e participação das pessoas com essa alteração genética.

A síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo a mais, o par 21, e por isso é conhecida como Trissomia 21 ou T21. Estima-se que há cerca de um caso de pessoas com síndrome de Down a cada 700 nascimentos. Mesmo não sendo uma síndrome tão rara, ainda existem muitos mitos sobre o que a pessoa com T21 pode ou não pode fazer.

Por isso, a psicóloga Bárbara Calmeto, especialista em Educação Especial e diretora do Autonomia Instituto (https://autonomiainstituto.com.br), esclarece abaixo alguns mitos e verdades sobre a síndrome de Down.





1- A síndrome de Down é uma doença

MITO. A síndrome de Down não é uma doença, não é contagiosa e nem hereditária. É uma alteração genética e as características físicas e psicológicas são individuais, ou seja, a pessoa não necessariamente precisa ter todas as características.



2 – A pessoa com síndrome de Down é mais carinhosa

MITO. Essa é uma crença da sociedade por ter um olhar mais “infantilizado” para a pessoa com Síndrome de Down. Ser mais carinhoso ou mais agressivo vai depender de inúmeros fatores de personalidade, cognitivos e comportamentais.



3 – Há diferentes graus de Síndrome de Down

MITO. Na T21 há a presença do cromossomo extra em todos os casos e por isso não há graus. Mas há sim diferenças nas pessoas com Síndrome de Down, por questões de estimulações terapêuticas e pelo comprometimento cognitivo da deficiência intelectual.



4 – Pessoas com Síndrome de Down têm a sexualidade mais aflorada

MITO. Esse é um grande mito que perpetua pela sociedade. A sexualidade das pessoas com Síndrome de Down é igual à de todas as outras pessoas. A questão é que a pessoa com T21 tem menos possibilidades de vivenciar essa sexualidade, recebem menos orientação sexual e tem dificuldades de entender a censura, o que pode ocasionar comportamentos inadequados.



5 – Pessoas com Síndrome de Down morrem cedo

MITO. Com o avanço da medicina, a expectativa média de vida da pessoa com T21 ultrapassa os 60 anos. Claro que com o envelhecimento, a pessoa com Síndrome de Down necessita de uma atenção e um cuidado maior com a saúde e as terapias de reabilitação neurocognitivas.



6 – Mulheres têm maior chance de ter filhos com SD após os 35 anos

VERDADE. Os riscos de ter uma gestação de um bebê com Síndrome de Down aumentam progressivamente em relação à idade materna a partir dos 35 anos. A mulher tem seus óvulos formados desde bem pequena e com o passar do tempo, eles vão envelhecendo, o que pode aumentar o risco de alterações genéticas.



7 – Pessoas com Síndrome de Down podem praticar esporte

VERDADE. As pessoas com Síndrome de Down podem e devem praticar esportes, pois ajuda na qualidade de vida e no bem estar físico e emocional. Importante ressaltar a prática de atividade física deve ser realizada com acompanhamento de um profissional especializado e que conheça sobre as necessidades específicas da Síndrome de Down.



8 – Pessoas com Síndrome de Down podem trabalhar

VERDADE. Há muitas pessoas com Síndrome de Down que podem trabalhar e tem toda capacidade de trabalhar, seja no emprego formal ou no emprego informal. Temos a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (8.213/91) que garante os direitos a depender do número de empregados da empresa. Outra modalidade de empregabilidade é o Emprego Apoiado ou o Empreendedorismo que têm crescido muito. Porém é importante ressaltar que nem todas as pessoas com T21 precisam ou vão ser incluídas no mercado de trabalho. Isso depende da possibilidade da pessoa e do desejo da família.



9 – Pessoas com Síndrome de Down apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem

VERDADE. Ao longo da infância é observado sim um atraso na linguagem com dificuldades articulatórias para emitir alguns sons. É importante a família procurar o acompanhamento de um fonoaudiólogo para estimular e acompanhar o desenvolvimento da comunicação.



10 – Teve uma mudança do nome Síndrome de Down para T21

VERDADE! T21 é a abreviação de Trissomia 21 e essa reformulação da nomenclatura se deve a uma visão de que a palavra “Down” é uma maneira pejorativa de tratar as pessoas, por significar baixo, para baixo, por baixo. O nome Síndrome de Down é uma homenagem ao John Down que descreveu a síndrome de 1866. Para valorizar mais a pessoa com T21 e desvincular à tradução de “Down” estamos usando a Trissomia 21 ou T21 para identificar. Porém ainda no senso comum usamos ‘Síndrome de Down’.