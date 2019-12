Restaurante Popular de Volta Redonda tem almoço especial de Natal

Volta Redonda - O espírito natalino tomou conta do Restaurante Popular de Volta Redonda nesta sexta-feira, dia 20. O local recebeu decoração temática e o almoço teve um cardápio especial, e foi servido ao som de músicas natalinas.

O menu incluiu arroz à grega, feijão preto, lombo natalino recheado com farinha de milho, calabresa e bacon, salada de alface com laranja e vinagrete. Para acompanhar teve suco de morango e pudim de coco com calda de ameixa de sobremesa.



O prefeito Samuca Silva lembrou que o Restaurante Popular garante dignidade a uma grande parcela da população.

“O Restaurante Popular proporciona uma alimentação de qualidade. Todos os dias o espaço fica cheio e fazer um cardápio especial mostra o carinho da equipe com os clientes”, comentou.



“Foi uma ideia nobre da equipe. Tem muita gente que não tem oportunidade que fazer uma ceia farta de Natal em casa. E hoje todos tiveram a chance de entrar no espírito natalino”, disse o morador do Retiro, José Antônio da Silva.

O Restaurante Popular funciona na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da Prefeitura de Volta Redonda. O local serve 600 cafés da manhã, entre 6h e 9h, e 1,5 mil almoços, das 10h30 até 14h30 ou até esgotarem as 1,5 mil refeições.

Durante o recesso de fim de ano da Prefeitura de Volta Redonda, o local vai abrir nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e volta a funcionar normalmente a partir do dia 02 de janeiro.