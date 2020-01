Restaurante Popular completa um ano de reabertura em Volta Redonda

Volta Redonda - A reabertura do Restaurante Popular de Volta Redonda completou um ano nesta quinta-feira, dia 2, e o espaço recebeu a visita do prefeito Samuca Silva. O local atende milhares de pessoas que fazem refeições todos os dias.



“Uma ação 100% municipal, que realizamos sem apoio de outros governos. Por isso, fiz questão de almoçar no local e comemorar a data com frequentadores e funcionários”, afirmou o prefeito.



O Restaurante Popular funciona na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura de Volta Redonda. O local serve 600 cafés da manhã, entre 6h e 9h, e 1,5 mil almoços, das 10h30 até 14h30 ou até esgotarem o número de refeições.



Os cardápios são elaborados pela empresa prestadora de serviço e enviados para aprovação de nutricionistas ligadas à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) para aprovação.

A cada dia, devem ser preparados dois tipos de salada, um prato protéico (tendo opção ovo ou isca de fígado apenas nos dias em que a preparação protéica seja suína ou pescado), uma guarnição (como macarrão, polenta, farofa), dois acompanhamentos (arroz e feijão), além de suco e sobremesa.